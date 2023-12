Venetico: Nuovo sede per il palazzo municipale. Tanti i lavori in fase di completamento in città

La sede del municipio di Venetico si è trasferita da via Roma a via Marconi dopo l’accertamento che ha evidenziato la non agibilità della vecchia struttura.

Un trasferimento obbligato in una sede spaziosa nel posto che un tempo fu una fabbrica di laterizi.

Il nuovo palazzo municipale, ancora in fase di completamento, ospita anche gli uffici della polizia municipale ed è caratterizzato da un accogliente e suggestiva entrata, da uffici spaziosi, da numerosi parcheggi e da una grande piazza dotata di giochi per bambini.

Il Sindaco Rizzo, per 22 anni primo cittadino della città, continua a fare progetti per migliorare la vivibilità del comune che in pochi anni ha aumentato la propria popolazione di 600 unità.

La ristrutturazione del Castello e della Vecchia