Tenta di rapinare una farmacia, ma viene arrestato dal proprietario e un dipendente. 37enne marsalese finisce in carcere

Era entrato in una farmacia col volto travisato, taglierino in mano e aveva tentato di rapinare i soldi in cassa. Ha trovato, invece, la ferma reazione del titolare e di un suo dipendente, che non solo gli hanno impedito di portare via i soldi, ma lo hanno anche arrestato. E’ accaduto lo scorso 29 novembre, a Marsala, dove due privati cittadini, appunto proprietario e dipendente di una Farmacia, hanno arrestato in flagranza di F.M., classe 1986, pluripregiudicato, per il reato di tentata rapina e lesioni personali aggravate dall’utilizzo di un taglierino.

L’uomo era entrato all’interno dell’esercizio con il volto travisato da uno scaldacollo, indossandolo come se fosse un passamontagna, si era diretto di corsa dietro il bancone della farmacia, brandendo un taglierino e rivolgendolo verso la moglie del proprietario dell’esercizio, intimandole di consegnare il denaro per poi afferrarla per il collo alle spalle. A quel punto è intervenuto il titolare della farmacia che, avvedutosi del fatto, utilizzando un timbro datario, ha colpito il rapinatore per liberare la moglie dalla sua presa.

E’ iniziata così una una colluttazione al termine della quale, grazie all’aiuto di un dipendente della farmacia, il malvivente è caduto a terra ed è stato immobilizzato dai due cittadini, che gli hanno impedito la fuga, in attesa dell’arrivo della Polizia di Stato giungesse.

Il personale del Commissariato di Marsala, giunto subito sul posto, ha preso in consegna il malvivente tratto in arresto poco prima dai cittadini, accompagnandolo presso gli uffici di Polizia.

Il GIP di Marsala, condividendo a pieno l’impianto accusatorio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, ha convalidato l’arresto dell’indagato, applicandogli la misura della custodia in carcere.

L’arresto avvenuto il 29 novembre u.s. ad opera del proprietario e del dipendente della farmacia rappresenta una misura precautelare, prevista dall’art. 383 c.p.p., che riconosce al privato la facoltà di arrestare in flagranza di reato autori di delitti perseguibili d’ufficio. In tali casi, la persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato alla Polizia Giudiziaria, assicurandolo alla giustizia.