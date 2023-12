Nizza di Sicilia – L’Immacolata riabbraccia il suo popolo

La notte tra il 6 e il 7 Dicembre a Nizza di Sicilia, nell’antico quartiere “Fiumarello” è magica. Parliamo di una festa tramandata secolarmente dai fedeli del paese e che, nonostante la secolarità della stessa, viene ancora oggi sentita con grande partecipazione. Persone devote non solo nizzarde ma anche dei paese vicini e non, alle 5 del mattino si riuniscono tradizionalmente nella Chiesa Di San Giovanni Battista per vedere l’uscita dell’immacolata Vergine Maria dalla sua Cona e la sua traslazione fino alla vara che la porterà in processione giorno 8 di Dicembre.

Le emozioni che si intrecciano sono pure, diverse ma completamente indescrivibili: si passa da una frenetica ansia dell’attesa, a una commozione indescrivibile nel vederla ” camminare” tra noi. È grande anche la tristezza dovuta dal ricordo di persone a noi care non più presenti tra noi, legate in qualche modo alla nostra festa. Ma la gioia nel vedere le sue guance rosse che si colorano appositamente all’uscita del simulacro è davvero magico.

Le sante messe saranno celebrate domani alle 7.15/ 8.30/ 9.45/ alle 11.00 santa messa solenne, alle 15.30 partenza per la processione lungo le vie cittadine.

Angela Serena Lo Conti