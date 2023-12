Presentato a Capo d’Orlando il cartellone delle manifestazioni natalizie. Tanti gli eventi in programma, per un Natale che sa di rinascita, con la partecipazione del comune e della Pro Loco Orlandina. L’evento clou è il concerto di Silvia Mezzanotte in Piazza Matteotti il 1° gennaio, voce storica dei Matia Bazar.

Il calendario completo: