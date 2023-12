Capo d’Orlando – Grave incidente sulla SS 113, tir in fiamme. Un morto: si tratta di un 60enne originario di Brolo

Un grave incidente si è verificato intorno alle 11 a Capo d’Orlando, sulla SS113 nel pressi di San Gregorio. Ad essere coinvolti più mezzi, uno dei quali, un Tir, è andato in fiamme dopo aver sbattuto contro il guard-rail.

L’incidente si è purtroppo rivelato mortale: c’è infatti una vittima, il conducente di un’auto che viaggiava in direzione Messina. Si tratterebbe di un uomo originario di Brolo, 60 anni. Ci sarebbero altri feriti, tra cui la moglie dell’uomo, trasportata in ospedale in Elisoccorso.

Sul posto il personale sanitario e gli uomini della Polizia di Stato, per tutti i rilievi del caso.

Seguiranno aggiornamenti