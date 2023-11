Basket serie B interregionale: Orlandina schiacciasassi, piegata Sala Consilina

Uno spettacolo. La Infodrive Capo d’Orlando si conferma come una schiacciasassi in questa 10° giornata del campionato di Serie B Interregionale. Alla Infodrive Arena Sala Consilina, altra pretendente per la promozione, viene sconfitta 82-66 dai biancoazzurri avanti per tutti e 40 i minuti di gioco.

Per la prima volta al completo la capolista Orlandina infila la 9° vittoria su 10 gare disputate: altri punti fondamentali racimolati nello scontro diretto, che saranno utili nella seconda fase. Ottima, come sempre, la prova difensiva degli uomini di coach Bolignano, che ancora una volta hanno tenuto la squadra avversaria sotto i 70 punti. 4 giocatori in doppia cifra, dominio a rimbalzo (43-30) e soprattutto aumenta il pubblico sugli spalti. Tutto meritato.

Due triple in avvio di Moltrasio e Gatti mettono subito in chiaro le cose: l’Orlandina oggi è calda. Uno scatenato Palermo di forza in penetrazione allunga per il 20-9 a 3’. Negli ultimi 3’ i campani recuperano qualcosa e alla prima sirena è 23-16. Nel secondo quarto immediato canestro dell’applaudito ex Triassi gli ospiti approfittano dei troppi errori in attacco della Infodrive per rientrare in partita: 36-33 e con appena 13 punti realizzati nel periodo e 3/9 complessivo dalla lunetta.

Pronti-via e si riparte con 5 punti in fila di Jasaitis, prima della tripla di Gatti e del coast to coast di Mentonelli sino al ferro per un nuovo allungo biancazzurro: 55-43. Sala Consilina limita i danni restando in partita: 58-52 al 30’ ma è solo un fuoco di paglia. Ultima frazione con l’Orlandina che alza i toni in difesa e Gatti rilancia con la “bomba” del +9 a 6’35” e Leo Marini da tre piazza il 68-59 a 5’10”. Negli ultimi 5’ la Infodrive aumenta il divario e chiude fra il tripudio dei tifosi.