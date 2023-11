Patti: nuova vincita all’edicola dei fratelli Piccione, con un “5” ha vinto 22.440,77 euro

Una nuova vincita al SuperEnalotto all’edicola “Mondadori Point” dei fratelli Giuseppe e Salvatore Piccione, in piazza Marconi a Patti; un fortunato giocatore ha totalizzato un “5” nel concorso numero 162 di ieri, 25 novembre 2023, vincendo 22.440,77 euro.

I “5” in italia sono stati in tutto nove ed uno di questi proprio a Patti, nell’edicola di piazza Marconi. Questa vincita segue quella davvero straordinaria di martedì scorso, quando con due “5”, di cui uno con il numero “Stella” – vincita unica in Italia, il fortunato giocatore ha vinto complessivamente 312.540,50 euro.