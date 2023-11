Capo d’Orlando – Progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne al “Merendino”, in collaborazione con Pink Project – Video

“What Were You Wearing” è una mostra promossa dall’università del Kansas da un progetto di Jen Brockman e Mary Wyandt-Hiebert, esposta per la prima volta all’Università dell’Arkansas dal 31 marzo al 4 aprile 2013, ispirata al poema «What I was Wearing» di Mary Simmerling.

Questo progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne parte da una domanda posta ricorrentemente a chi subisce molestie o violenza sessuale: “Come eri vestita?”

La mostra è stata portata prima in Italia e poi in Sicilia, grazie all’interessamento del centro antiviolenza Pink Project.

Ieri è stata inaugurata all’istituto d’Istruzione Superiore Merendino di Capo d’Orlando, grazie ad un lavoro con studenti e studentesse attraverso il progetto Vis à Vis.