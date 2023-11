Capo d’Orlando – Inquinamento acustico e orari di chiusura dei locali: presto un nuovo regolamento comunale – VIDEO

A Capo d’Orlando negli ultimi consigli comunali si è discusso molto sull’inquinamento acustico prodotto nell’isola pedonale durante i weekend. Molti residenti dell’isola pedonale di via Crispi si sono lamentati per il rumore: d’altro canto i titolari dei locali hanno ribadito il loro diritto al lavoro.

Il primo cittadino Ingrillì è intervenuto con un’ordinanza tampone in cui imponeva la chiusura anticipata dei locali, che ha scontentato più o meno tutti. L’ordinanza dovrebbe essere rimossa a breve: ci sarà infatti un regolamento, che dovrà essere approvato dalla maggioranza del consiglio comunale, per disciplinare le normative in materia di orari e musica