Rapina violenta in casa a Castroreale, due malviventi in fuga. Uomo ricoverato a Palermo

Notizia shock che arriva da Castroreale: due uomini, nei giorni scorsi, sono penetrati furtivamente in un’abitazione in cui risiede una coppia. Sarebbero entrati armati di coltello e dopo avere aggredito i padroni di casa, avrebbero costretto la donna a consegnare loro dei gioielli. Dopo il furto è nata una colluttazione tra i due ladri e l’uomo: ad avere la peggio quest’ultimo, che è rimasto gravemente ferito ad una mano. Ferite che hanno costretto il padrone di casa ad essere trasportato prima all’ospedale Fogliani di Milazzo e poi in un ospedale di Palermo. I due malviventi si sono poi dati alla fuga.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri: ancora da chiarire del tutto movente e dinamica.