Milazzo: L’AIPD Milazzo – Messina presenta la nuova stagione

Festa d’inizio anno per l’AIPD Milazzo – Messina che ha radunato volontari e familiari per presentare la nuova stagione dove i ragazzi con sindrome di Down saranno grandi protagonisti.

Il Presidente Roberto Caizzone ha sottolineato l’importanza di tutti progetti in essere: da quello a Gonfie Vele in collaborazione con la lega navale, passando dalla musicoterapia e al progetto ceramica curati dall’artista Valeria Cutruzzola a quello dedicato alla lettura e alla cucina.

La grande novità è quella tra qualche settimana saranno ultimati i lavori della nuova sede ionica di Nizza, apertura che permetterà di sviluppare nuove iniziative.

La festa è stata anche l’occasione per festeggiare i compleanni di Michele e Stefania.