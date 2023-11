Messina: Facciamo un gesto concreto insieme

Anche quest’anno, sabato 18 novembre, si svolge in tutta Italia la giornata della colletta alimentare.

In provincia di Messina la presentazione è avvenuta giorno 10 novembre nel “Salone delle Bandiere” di palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessore alle politiche sociali Alessandra Calafiore, del presidente della Sicilia ODV Pietro Maugeri e del referente della colletta alimentare di Messina Sebastiano Catalano.

All’evento hanno partecipato tanti volontari condividendo il pensiero di Papa Francesco in occasione della “VII giornata mondiale dei poveri”: I poveri sono persone,volti,cuori e anima, sono fratelli e sorelle. E noi siamo pronti ad entrare in una relazione con ognuno di loro, affinché possa svilupparsi la solidarietà di tanti che credono nei valori, e, in una comunità che possa identificarsi come tale.

Siamo certi che la nostra città risponderà con la generosità che l’ha sempre contraddistinta. La colletta si svolgerà in quasi tutti i supermercati, un nostro piccolo gesto può aiutare tante famiglie in difficoltà.

E come si dice sempre tante piccole gocce nel mare contribuiscono a formare oceani.