Barcellona Pozzo di Gotto: il movimento “Città Aperta” a convegno sul tema degli incendi

Domani sabato 18 novembre, presso l’ Auditorium Maggiore La Rosa di Barcellona pozzo di Gotto, alle ore 17.30, si terrà un convegno dal titolo: “Incendi: è ora di dire basta – Esperienze e proposte per costruire strategie efficaci”, organizzato dal Movimento Città Aperta.

Introdurrà il portavoce del Movimento, Claudio Materia: “Lo scorso 22 settembre le nostre colline sono state letteralmente incenerite da devastanti incendi dolosi che hanno seriamente minacciato le zone di Cannistrà, Lando e Gala causando danni ingenti.

Esattamente due mesi prima, il 25 luglio, ad essere minacciato è stato l’intero abitato di Oliveri che, in piena stagione turistica, è stato evacuato per scongiurare il peggio.

Si ascolteranno idee e proposte su una questione che interessa tutti e che verrà affrontata da diverse prospettive: quella del sindaco di Oliveri Francesco Iarrera, che ha vissuto la responsabilità di un intero paese in pericolo, poi di Roberto Iraci, geologo, ex assessore all’ambiente del comune di Barcellona Pozzo di gotto, quella di Alessio Buzzitta e Domenico Alestra di SOS Valderice che ci racconteranno come hanno messo a punto l’“occhio virtuale”, un sistema di telecamere ad alta risoluzione, per il monitoraggio del territorio e infine quella di Lino Ilacqua delle Guardie Agroforestali che ci racconterà quali sono le principali attività di prevenzione che mettono in atto e quali le criticità che si trovano a dover affrontare.

“Il territorio che viviamo è casa nostra e tocca a noi prendercene cura.”