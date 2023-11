Coppa Italia Serie D: arbitri e programma dei sedicesimi di finale

Le squadre partecipanti alla 23° edizione della Coppa Italia Serie D entrano nel tabellone principale con le partite dei sedicesimi di Finale in programma domani mercoledì 15 novembre alle ore 14.30.

La formula si sviluppa secondo un percorso già prestabilito con il tabellone principale degli abbinamenti diviso in due parti a partire dai sedicesimi fino alla finale. Per i sedicesimi saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari.

Sedicesimi di Finale – Abbinamenti e arbitri

Parte destra del tabellone

Gara 15 Fc Lamezia-Angri è stata annullata per il ritiro della Fc Lamezia contro gara 16 Akragas-Trapani (Isoardi di Cuneo)