Gioiosa Marea: aggiudicata la somma urgenza per la riparazione delle strutture pubbliche di Capo Calavà

Sarà la ditta Fox di Gioiosa Marea ad eseguire i lavori di somma urgenza per la riparazione alle strutture pubbliche in località Calavà a seguito delle violente mareggiate dell’11 e 12 gennaio scorsi; ha offerto un ribasso d’asta del 28,88% per un importo complessivo di 139 mila euro.

Il progetto esecutivo è stato redatto dall’ingegnere Basilio Cardaci e dal geometra Pietro Incognito. Le mareggiate, oltre a quelle dell’11 e 12 gennaio, proseguirono poi il 20, 21 e 22 dello stesso mese.

A suo tempo, dopo le segnalazioni dell’assessore comunale alla protezione civile Giosuè Giardina, furono evidenziati i danni ad infrastrutture e servizi, in una delle aree in cui insistono numerose e rinomate strutture ricettive, per cui era stato programmato di procedere a ripristinare i sottoservizi idrico e fognario, le vasche di spinta dei liquami delle strutture ricettive e delle abitazioni, la sede stradale ed il muro di contenimento. Per questi lavori la protezione civile regionale ha stanziato 250 mila euro.

Nello stesso tempo è stato affidato alla “Ecosid” di Gioiosa Marea l’intervento urgente per la messa in sicurezza di un tratto del torrente Zappardino; ha offerto un ribasso d’asta del 10,10% per un importo di 119 mila euro e si dovrà procedere anche all’ampliamento dell’area di intervento relativamente alla pulizia del torrente di almeno 7.500 metri quadrati.

Infine sarà la Gpi di Patti ad eseguire gli interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico fluviale dei corsi d’acqua dei torrenti Casini, Magaro, Gilormo, Monaci, Saliceto e Santa Venere; ha offerto un ribasso d’asta del 10,51 % per un importo contrattuale di 82 mila euro.

(foto di repertorio)