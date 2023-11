A20, auto contro cinghiale nei pressi dello svincolo di Castelbuono. Deputato Sciotto: “Il CAS si attivi immediatamente”

Poteva finire in tragedia lo scontro avvenuto tra un’auto ed un cinghiale intorno alle 20.30 di sabato 11 novembre sulla A20, nei pressi dello svincolo di Castelbuono, in direzione Palermo. Per fortuna, a quanto pare, ci sarebbero stati solo danni, anche se ingenti, all’auto. Protagonista di questa brutta avventura un giovane di Mistretta, che ha impattato contro il grosso suide, che scorrazzava sulla carreggiata. Sul posto è intervenuta la Polstrada di Buonfonello.

Soltanto 24 ore prima era stata segnalata la pericolosissima presenza di suini selvatici sulla arteria autostradale, nel tratto compreso tra Tusa e Buonfornello. Un problema che ormai è all’ordine del giorno, quello della presenza di cinghiali e maiali selvatici vicino ai centri abitati, sulle strade e nelle campagne cittadine del comprensorio nebroideo e madonita, e che ora preoccupa anche per la sicurezza degli utenti dell’autostrada. Diverse le segnalazioni nel corso del tempo, pervenute alle autorità, anche per il verificarsi di incidenti stradali. Ciò nonostante, seppure si sono susseguite diverse iniziative da parte degli amministratori dei comuni coinvolti e di agricoltori che subiscono ingenti danni a causa delle scorribande di branchi di suini selvatici che puntualmente devastano colture e terreni, ad oggi, pare che gli enti preposti non siano riusciti a mettere in campo interventi concreti e incisivi per ridurre significativamente la proliferazione di questi animali e contrastare la loro presenza negli ambienti dove vive l’uomo.

Se la politica è chiamata a cercare soluzioni risolutive e nel lungo periodo, intanto, però sarebbe opportuno correre ai ripari e provvedere, quanto meno a tamponare la situazione e mantenere in sicurezza i cittadini. Così come chiede Matteo Sciotto, sindaco di Santa Lucia del Mela e deputato Ars, con un post di protesta sui social “Possibile rischiare la vita percorrendo l’autostrada ME/PA? Stanotte alle due, dopo 12 ore di lavoro in Commissione Bilancio, mentre rientravo da Palermo in compagnia del mio amico, quattro cinghiali hanno attraversato pericolosamente la carreggiata sull’A/20 nei pressi dello svincolo di Castelbuono, mettendo a rischio la vita nostra e degli altri automobilisti.” racconta il primo cittadino. “Tutto questo, in autostrada, non è tollerabile: è gravissimo.”, tuona Sciotto “Il CAS si attivi immediatamente … o dobbiamo aspettare la tragedia prima di agire?”.