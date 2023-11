Al PalAlberti arriva la 4a vittoria per la NextCasa Barcellona Basket. Stasera la differita su AM alle 21.00

I 25 punti di Manu Fernandez servono ancora una volta alla Next Casa Barcellona a rompere l’equilibrio di un match complicato contro una buona Bim Bum Basket Rende, che si è arresa solo alla fine quando Bisceglie e Guzzo raggiungevano i 5 falli e l’ispirato Tomic non aveva più l’energia di mettere in difficoltà gli uomini di coach Pippo Biondo che potevano festeggiare davanti a circa 1300 spettatori che hanno incitato la squadra per tutta la partita.

I ragazzi del longano dopo aver subito la partenza sprint degli avversari, che riuscivano a trovare, con Festinese e Bisceglie, canestri dalla lunghissima distanza, al contrario dei locali che sbagliavano una miriade di conclusioni.

Ma il + 5 per la Bim Bum Basket del primo periodo, diventava +10 per la NextCasa all’intervallo lungo, poi l’equilibrio ha reso la partita avvincente fino all’85 – 77 finale che decretava la quarta vittoria in campionato dei giallorossi.

Da sottolineare la buona prova dei giovani Sahin e Marangon. Stasera la differita su AM (Canale 82 del DT Sicilia), a partire dalle 21.00.