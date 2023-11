Successo e Tradizione alla XXV Edizione della Sagra della Castagna di San Salvatore di Fitalia

Il pittoresco paese di San Salvatore di Fitalia si è trasformato in un incantevole scenario autunnale di allegria e festa sabato 4 novembre con la venticinquesima edizione della sua celebre Sagra della Castagna.

L’evento, organizzato in collaborazione tra la Pro Loco presieduta da Stefania Costante e l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Giuseppe Pizzolante, ha dimostrato ancora una volta di essere un momento speciale per la comunità locale e per tutti coloro che amano l’autunno e le sue delizie.

Un evento unico e imperdibile, una celebrazione di tradizione, cibo e comunità, un tributo alla forza delle collaborazioni locali alla bellezza della stagione.

I numerosi visitatori che si sono recati a San Salvatore hanno potuto immergersi tra le bellezze artistiche e architettoniche del comune della Valle del Fitalia in un’atmosfera festosa. Le strade del borgo e le piazze animate da bancarelle piene di prodotti tipici locali a base di castagne alla riscoperta delle tante prelibatezze enogastronomiche disponibili per deliziare il palato.

Inoltre, non sono mancate le specialità regionali come la porchetta, le panelle e il gelato all’olio d’oliva del maestro gelatiere Giuseppe Arena di Messina, il tutto incorniciato da un’atmosfera gioiosa di musica popolare.

Maria Vitale