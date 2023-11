Santo Stefano di Camastra – Brucellosi e tubercolosi: l’allevamento siciliano è in agonia, scatta lo sciopero della fame – VIDEO

La brucellosi e la tubercolosi che si stanno abbattendo sugli allevamenti dei bovini stanno prostrando gli allevatori siciliani.

E’ di ieri la notizia che su questo argomento il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca ha chiesto un’audizione urgente in commissione salute dell’Ars. Per il resto, dopo le iniziative di Pasquale D’Agostino a Casal Di Principe e di Sebastiano Lombardo a Troina, si segnala quella del consigliere comunale di Santo Stefano di Camastra Gabriella Regalbuto, che si è voluta aggregare alla protesta dello sciopero della fame all’interno dell’aula consiliare per tutelare centinaia di aziende del comparto zootecnico.