Basket – La 7^ giornata della Serie B Interregionale. Barcellona sfida Rende

Dopo il turno infrasettimanale che ha fatto registrare la prima sconfitta dell’Infodrive Capo d’Orlando contro la Basket School Messina e il ritorno alla vittoria dopo due sconfitte consecutive della Virtus Ragusa contro la NextCasa Barcellona, si ritorna in campo da stasera per la 7^ giornata di campionato con i primi due punti in palio per il Cus Catania e la Fortitudo Messina, quest’ultima in settimana, con una lettera alla federazione, ha chiesto più rispetto, collaborazione e preparazione da parte degli arbitri e degli ufficiali di campo.

Domenica alle ore 18:00 tutte le altre gare.

Al Palalberti la NextCasa Barcellona ospiterà, la pari classifica con 6 punti, Bim Bum Basket Rende.

Obbiettivo per le due squadre è ritornare alla vittoria dopo le sconfitte rispettivamente contro Ragusa e Sala Consilina.

Ragusa che andrà a far visita ad una Svincolati Milazzo rimaneggiata per i tanti infortuni, ma che sta facendo di necessità virtù, mentre i campani ospiteranno la Basket School Messina di Pippo Sidoti, seconda in classifica in campionato, con 8 punti, in compagnia di Virtus Ragusa e Siaz Piazza Armerina che sarà di scena all’Infodrive contro un’Orlandina pronta a riconquistare i due punti e mantenere la vetta della classifica, dove con 10 punti c’è anche la Viola Reggio Calabria che ospiterà al Palacalafiore il Basket Castanea che ha perso in 3 giorni a Barcellona e in casa contro la Svincolati Milazzo.

In vetta alla classifica realizzatori ci sono con una media di 20 punti a partita, Leonardo Di Dio Busà della Basket School Messina e Sebastian Ferenc del Basket Castanea, seguiti dalla coppia del Cus Catania Prior Ruiz e Luca Valle con 19,8 e 19,5 a partita, al quinto posto il metronomo della NextCasa Barcellona, Manu Fernandez, con una media di 18,2 a partita.

Da stasera sarà il campo a parlare e a scrivere nuovi risultati, classifiche e suscitare le giuste emozioni agli appassionati della pallacanestro.