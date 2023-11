Tortorici – Litiga con un coetaneo e poi lo investe con l’auto. Arrestato 21enne per tentato omicidio

Nella giornata di ieri, 1 novembre, i Carabinieri della Stazione di Tortorici hanno arrestato, in flagranza di reato, un 21enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, presunto responsabile del reato di tentato omicidio.

Il responsabile è stato rintracciato dai carabinieri che hanno iniziato subito le indagini ascoltando alcuni testimoni e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza poste nelle vicinanze.

In particolare, le verifiche dei militari dell’Arma hanno consentito di documentare come l’indagato, subito dopo una violenta lite, innescata per futili motivi con un giovane coetaneo del luogo, nell’immediatezza dei fatti, si è messo alla guida di un’autovettura investendo la persona con la quale poco prima aveva avuto il diverbio, per poi darsi alla fuga.

La vittima, trasportata da alcuni passanti nel vicino pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello, è stata sottoposta alle cure sanitarie a seguito delle quali è stata emessa una prognosi di 30 giorni dovuta alle lesioni riportate.