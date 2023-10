Montalbano Elicona: nel cimitero del centro saranno realizzati 54 loculi

La giunta comunale di Montalbano Elicona, guidata dal sindaco Nino todaro, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di 54 loculi presso il cimitero comunale del centro.

E’ un passo avanti significativo per affrontare una questione impellente rimasta irrisolta per troppo tempo, visto che la necessità di nuovi spazi per la sepoltura è una questione che affligge Montalbano centro da diversi anni.

La crescente domanda di loculi nel cimitero del centro ha messo in luce la carenza di spazi disponibili, causando disagi alle famiglie dei defunti e impedendo una gestione ottimale delle sepolture. Sono ben 51 in atto le richieste al protocollo del comune per il rilascio della concessione.

Il progetto approvato prevede un importo complessivo di 97 mila euro e la realizzazione di 54 loculi con struttura in muratura, una soluzione che permette di ottimizzare lo spazio disponibile in modo efficiente e certificato. I 54 loculi rappresentano una risposta concreta e immediata alle esigenze della comunità, consentendo di incrementare la capacità di sepoltura senza dover affrontare complesse e prolungate procedure di costruzione.

“La realizzazione di questi loculi è una dimostrazione tangibile di come stiamo affrontando le questioni che sono state trascurate per troppo tempo, ha dichiarato il sindaco Nino Todaro; vogliamo garantire ai nostri cittadini un luogo di sepoltura adeguato e dignitoso per i propri cari defunti. Sin dal mio insediamento numerosi cittadini mi avevano sollecitato la risoluzione della problematica. Ringrazio l’ufficio tecnico diretto dall’ingegnere Massimiliano Mobilia per la celerità con cui ha predisposto il progetto esecutivo munito di tutte le autorizzazioni e l’assessore ai servizi cimiteriali Mario Sidoti. A breve, ha concluso il primo cittadino, porteremo in giunta un ulteriore progetto per 24 loculi nel centro ed altrettanti nei cimiteri di Santa Barbara e Santa Maria”.