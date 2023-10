San Salvatore di Fitalia: sabato 4 novembre la 25° edizione della sagra della castagna

La Pro Loco di San Salvatore di Fitalia organizzerà per sabato 4 novembre la XXV sagra della castagna. Una sagra caratterizzata dalla semplicità, dove la castagna sarà al centro dell’evento, accompagnata da altre aree di degustazione di produzioni fitalesi come olio, miele e altri prodotti tipici.

La “giornata” inizierà alle ore 10.00, l’apertura della sagra sarà alle ore 20.00 e la manifestazione si protrarrà oltre le ore 21.00. Si consentirà ai numerosi visitatori, che affolleranno il borgo, di conoscere le nostre bellezze artistiche e architettoniche: la Basilica Maggiore del Santissimo Salvatore, la Matrice chiesa Santa Maria Assunta, ma anche il Santuario San Calogero, il Museo delle tradizioni religiose, il museo all’aperto diffuso con murales realizzati da Mattoni, un percorso di opere d’arte in ferro, le saracinesche come quadri, le opere in legno realizzate con la motosega.

Ci sarà l’opportunità di provare il volo con parapendio e godere delle bellezze naturalistiche uniche del nostro territorio. “Una giornata perfetta per poter assaggiare prodotti unici e scoprire i tesori di San Salvatore di Fitalia, ha spiegato il sindaco Giuseppe Pizzolante; in questa occasione voglio ringraziare la Pro Loco San Salvatore di Fitalia e il suo presidente Stefania Costante e tutti coloro che, attraverso la propria dedizione, sono impegnati nei preparativi per garantire al pubblico un’esperienza piacevole e completa.”