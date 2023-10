Calcio – Igea per la riconferma contro Ragusa. Rosmarino-Gioiosa il big match in promozione

https://youtu.be/UAt9mMRyT4Y

Buon pari del Messina sul campo del Picerno nell’anticipo della 9° giornata del girone C di Serie C. I giallorossi pareggiano per 1-1 e balzano all’11° posto in classifica con 10 punti, tornando a fare risultato in trasferta dopo un mese e mezzo. Succede tutto in pochi minuti: dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, al 70’ azione insistita del Picerno, staffilata di Murano, su assist di Albadoro, e gol dell’1-0.

Trascorrono appena due minuti e l’arbitro assegna un rigore ai peloritani per una trattenuta in area di Gilli su Plescia: dal dischetto, Emmausso spiazza Summa e pareggia. Plescia fallisce poi la rete del sorpasso con un tiro sporco da favorevole posizione. Allo scadere, solito grande intervento di Fumagalli sull’angolata conclusione del neoentrato Santarcangelo.

Per quanto riguarda le gare del weekend, in Serie D, l’igea Virtus è chiamata alla riconferma, dopo la vittoria nel derby contro il Sant’Agata: ci sarà il debutto casalingo di mister Di Gaetano, nella gara contro Ragusa. I santagatesi invece giocheranno in trasferta contro la Fenice Amaranto, ovverosia la Reggina, reduce da tre vittorie nelle ultime 4 partite. In Eccellenza Girone B, derby a Gliaca di Piraino, tra la Nebros e il Milazzo, gara importantissima per capire le reali ambizioni delle due squadre. Il RoccAcquedolcese invece sarà impegnato sul campo del Gela.

In promozione, Girone B, fari puntati sul big match Rosmarino-Gioiosa, entrambe prime in classifica con 15 punti, insieme all’Aquila Bafia. Si sfideranno le squadre che hanno realizzato più gol in questo inizio di stagione: lo spettacolo dovrebbe essere assicurato: calcio di inizio alle 14.30 di domenica 22 ottobre a Rocca di Capri Leone. Gara impegnativa anche per l’Aquila Bafia contro l’Aluntina, mentre la Pro Mende fa visita alla Nuova Rinascita Patti.