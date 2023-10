Motor Shop Brolo premiata da Intesa San Paolo con il progetto “Crescibusiness”

“Crescibusiness Digitalizziamo in Tour”, nuovo programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato all’innovazione digitale delle piccole aziende arriva in Sicilia.

L’avvio del tour è stato presentato al Grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino alla presenza di moltissimi imprenditori, tra i quali il brolese Alessandro Bruno, in un evento realizzato in collaborazione con Visa. Nel corso dell’incontro è stata presentata l’analisi della Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo dedicata alla propensione digitale delle piccole aziende italiane, che in oltre 2000 si sono autocandidate alla selezione di Digitalizziamo: una conferma dell’interesse e della vivacità di un mondo diversificato e diffuso che ha voluto cogliere l’opportunità di emergere e raccontare la propria storia d’impresa.

Una delegazione della banca guidata dal Direttore Regionale Giuseppe Nargi ha fatto visita all’azienda Mortor Shop che è stata premiata con una targa di merito, oltre ad essere inserita in un percorso di visibilità e sviluppo che comprende l’offerta di servizi evoluti e formazione.

Grande passione per le due ruote e tutta la filosofia che le gira attorno, accompagnata da una solida tradizione: questi i fari che da quasi 70 anni illuminano il cammino della Motor Shop, dirigendo e delineando in modo ben chiaro il tragitto da seguire. Da un’officina meccanica ad azienda concessionaria, che nel corso degli anni ha registrato trend in continua crescita. La Motor Shop si è sempre dimostrata pronta a reagire ai cambiamenti anticipando le richieste e le tendenze del mercato, con proposte e soluzioni innovative!!

E’ un esempio concreto sul territorio di un’imprenditoria che ha saputo dare una svolta digitale al proprio business, investendo in una infrastruttura tecnologica e aprendosi a nuovi mercati e nuove opportunità. Il tour “Digitalizziamo” è un viaggio di valorizzazione di queste realtà, che unisce la chiave di volta della transizione digitale alla storica vicinanza di Intesa Sanpaolo ai territori.

Il programma si inquadra nelle attività previste dal piano nazionale Crescibusiness, lanciato dal Gruppo a fine 2022 per sostenere proprio questa tipologia di aziende. Messi a disposizione 5 miliardi di euro per progetti di digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo dell’attività commerciale, oltre al rimborso delle commissioni sui micropagamenti POS, con ampio anticipo rispetto a tutti gli altri operatori.

Motor Shop è una delle 120 aziende selezionate in tutta Italia, di cui 5 solo in Sicilia , tra le oltre 2000 candidate, scelte in virtù di una digitalizzazione dei processi interni o dei canali di vendita, della comunicazione di iniziative promozionali o per processi di fidelizzazione di brand reputation, per la loro presenza web e social fino alla spinta digitale dei sistemi di pagamento e dei rapporti bancari.

Grazie al supporto di partner di prestigio come Alkemy, Cerved, Deloitte, Nexi e Visa, le aziende selezionate dal programma “Crescibusiness Digitalizziamo” saranno sostenute da Intesa Sanpaolo, banca guidata da Carlo Messina, anche in questo processo di perseguimento di obiettivi in chiave ESG. La svolta digitale rappresenta una priorità di sostenibilità per queste aziende, riducendone l’impatto ambientale – come nell’utilizzo della carta – offrendo servizi alla clientela anche a distanza, sfruttando le opportunità dei pagamenti digitali e delle molte leve che possono semplificare processi altamente impattanti.

Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo: “Con questa iniziativa abbiamo voluto dare un segnale di attenzione a un universo variegato e molto importante per l’economia del territorio, quello delle micro e piccole imprese. Siamo usciti simbolicamente dalla filiale per avvicinarle nella loro quotidianità, ma è solo il primo passo di un rapporto che continuerà nel tempo per costruire assieme un futuro, anche con il supporto del digitale. Le storie dei nostri clienti sono esemplari, per questo abbiamo voluto raccontarne alcune che siano di stimolo per tutti. Il messaggio è che usando bene le grandi potenzialità del digitale si può recuperare competitività, crescere e creare nuova occupazione”.

Alessandro Bruno, Titolare Motor Shop: ”Orgogliosi di far parte delle 120 piccole aziende selezionate da Intesa san Paolo per Crescibusiness. Vogliamo dedicare questo premio ai numerosi clienti che nel corso degli anni continuano a sceglierci, facendo crescere in noi la passione per il nostro lavoro e la voglia di stare al passo con i tempi.”

*Fonti comunicati stampa Intesa san Paolo