Inaugurato il Meet Turism Messina 2023

Quattro giorni di intenso lavoro per i buyer, influencer e giornalisti del settore turistico giunti a Messina per meglio conoscere la città, il suo territorio e le altre bellezze in modo che possano essere inseriti nei circuiti del turismo nazionale ed internazionale. Una città, come ha affermato il Sindaco Federico Basile “che non vuole più essere un luogo di passaggio, ma un’attrazione per tutti coloro che vogliono vivere le loro vacanze godendo delle bellezze e della enogastronomia”. L’assessore al Turismo Enzo Caruso, promotore dell’iniziativa in riva allo stretto, “ha parlato di montagna (tutto il mondo che ruota attorno al turismo), che si sposta per incontrare la città peloritana, poter assaporare le sue bellezze, farle proprie e trasferirle, attraverso i loro canali di diffusione, a tutto il territorio nazionale”.

Caruso ha anche voluto “ringraziare l’autorità di sistema dello Stretto, partner del comune di Messina nel diffondere la conoscenza delle bellezze culturali ed artistiche della città, la Marina Militare e tutto il mondo dell’imprenditoria”. A proposito degli operatori commerciali, il Sindaco Basile “ha espresso il suo desiderio ma anche la certezza, che tutta l’imprenditoria messinese, fatta di operatori dell’ospitalità, dell’artigianato e delle piccole attività che ruotano attorno al terziario, sappiano proporre i loro “prodotti” in modo che gli ospiti presenti, le facciano proprie e le veicolino nei circuiti del turismo nazionale ed internazionale”. Diversi influencer. tra i quali la conduttrice televisiva RAI ed autrice Metis Di Meo, “ha espresso parole di apprezzamento per la città di Messina, di solito ricordata per il suo mare meraviglioso e per le sue specialità enogastronomiche, ma che attraverso una conoscenza più approfondita, può mostrare un volto decisamente più accattivante sia sotto l’aspetto culturale che paesaggistico.

Itinerari che mettano in evidenza una città, con un sistema di ricettività alberghiera di buon livello, arricchito da location interessanti per ospitare grandi eventi ed attrattive tali da invogliare anche i giovani a soggiornare a Messina”. Il capo di gabinetto dell’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, “ha voluto sottolineare e riconoscere a Messina una “appetibilità” turistica acquisita grazie anche al suo percorso, fatto di proposte innovative nel campo dell’eco sostenibilità, e con un brand, che valorizza tutte le sue risorse e potenzialità”. Il programma del Meet, dopo l’inaugurazione fatta dal sindaco Federico Basile, ha visto gli interventi di Pietro FRANZA, Presidente Sicindustria – Messina, Fabrizio SPADA, Rappresentanza Parlamento Europeo in Italia, Giuliana DE FRANCESCO, Responsabile unità Coordinamento attività di rilevanza europea e internazionale, Servizio III Relazioni internazionali del Segretariato generale MiC, Raffaele PALUMBO, OIET – Osservatorio Internazionale Emergenza Turismo, Leandro VENTURA, Istituto Centrale Beni Culturali Immateriali, Antonio BARRECA, Direttore Generale Federturismo, Marco ZACCARELLI – Turismo delle radici, Presidente Radici Piemontesi, Claudio BOCCI, Presidente Associazione Cultura del Viaggio, Sabrina BUSATO, Carmen BIZZARRI, Università Europea, Renato CARAFA, Presidente Lega Navale Italiana, Massimo CASTELLANO, Italian Blue Route, Pietrangelo PETTENO, MEDFORT gli Itinerari Culturali nel Mediterraneo. Il Meet Tourism Messina 2023, proseguirà nei prossimi giorni con escursioni, dibattiti, workshop e incontri programmati.

Salvo Saccà

Foto da sito Meet Tourism Messina