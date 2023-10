Un incidente stradale si è verificato questa notte, intorno alle 2.00, sulla via Consolare Antica, nei pressi di un distributore di benzina.

Ad essere coinvolta nel sinistro una sola auto, un’Alfa Mito. Il conducente, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un muretto: l’auto a quel punto si è ribaltata. Fortunatamente l’uomo ne è uscito illeso, ma l’auto ha subito danni ingenti.