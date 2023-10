Un successo la 63a edizione della Fiera del Cavallo Sanfratellano – VIDEO

Passo dei tre, gremito di appassoniati di cavalli e curiosi per la 63ma edizione della Mostra-fiera del Cavallo Sanfratellano, che si è svolta domenica 8 ottobre a San Fratello.

A fare da cornice il verde dei boschi dei Nebrodi, per una giornata dedicata ad un appuntamento d’autunno, che non è solo una giornata della tradizione locale, ma anche un’occasione commerciale per il comparto e di valorizzazione delle specie autoctone della Sicilia.

L’evento, organizzato dal comune di San Fratello, ha ottenuto il patrocinio degli assessorati regionali dell’agricoltura e dei beni culturali, dell’Associazione Nazionale Allevatori delle razze equine e asinine, dell’Unione Nazionale Pro Loco e della locale Pro Loco