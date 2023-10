Sant’Agata Militello, sequestrato ex lido. Denunciato titolare

Finisce sotto sigillo quello che resta della struttura di un ex lido sul lungomare di Sant’Agata di Militello, ormai in stato di totale abbandono.

Gli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello, al comando del tenente di vascello Pierdomenico Miscioscia, lo scorso 27 settembre 2023, nell’ambito delle attività di polizia demaniale hanno sequestrato l’area demaniale marittima di circa 300 mq. abusivamente occupata da varie strutture, riconducibili al vecchio stabilimento balneare, in totale stato di abbandono. Il sito, infatti, si trova sul tratto di lungomare, adiacente piazza Pappino Impastato, particolarmente compromesso dall’erosione costiera, a causa della quale si erano verificati anche di crolli di parte della banchina di sostegno. Le strutture, colpite dalle mareggiate e rese di fatto inagibili, quindi, costituirebbero un reale e attuale pericolo per la salute e la pubblica incolumità, nonché un concreto rischio per la balneazione, la sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente marino e costiero.

A seguito degli accertamenti condotti, il titolare delle strutture è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’occupazione senza titolo di suolo demaniale marittimo e per non aver osservato gli ordini di sgombero e di ripristino dello stato dei luoghi precedentemente emanati dagli Enti competenti.