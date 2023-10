Messina, rocambolesco incidente in viale Giostra. Auto cappottata

Un rocambolesco incidente stradale si è verificato intorno alle 15 di oggi in viale Giostra a Messina, nei pressi degli uffici dell’Asp, ex Mandalari.

Per cause da accertare sembra che una Fiat Grande Punto condotta da un uomo che viaggiava in direzione Nord, abbia perso il controllo, urtando il palo della segnaletica stradale che é stato divelto e poi lo spartitraffico che avrebbe fatto da trapolino. L’auto serebbe stata, quindi, sbalzata nella stessa corsia di marcia, finendo cappotata. Il conducente é stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto in pronto soccorso.

Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e la Polizia di Stato.

Salvo Saccá