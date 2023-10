Giardini Naxos: tartaruga “caretta caretta” bloccata da una lenza, salvata dalla Guardia Costiera

Era intrappolata a causa di una lenza, che le impediva di nuotare libera, ma è stata notata in acqua da alcune persone, che approfittando degli ultimi scampoli d’estate, erano sulla spiaggia.

Una tartaruga della specie “Caretta Caretta” è stata salvata nella giornata di ieri, sabato 30 settembre, su segnalazione di alcuni bagnanti, i militari della Guardia Costiera di Messina hanno tratto in salvo presso la spiaggia di Giardini Naxos.

L’animale era stato ritrovato in mare aggrovigliato in una lenza e risultava in difficoltà a causa della probabile ingestione di un amo da pesca. Nel pomeriggio l’animale è stato consegnatoal personale del Centro Recupero Tartarughe marine di Brancaleone (RC) per prestare le prime cure del caso e per il successivo rilascio in mare.