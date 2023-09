Il deputato nazionale Aboubakar Soumahoro ha effettuato un sopralluogo nei territori interessati dagli incendi a Patti e a Oliveri

Il deputato nazionale del gruppo misto Aboubakar Soumahoro ha effettuato nella prima mattinata un sopralluogo nei territori del comune di Patti che sono stati interessati dagli incendi di luglio e dei giorni scorsi.

In questa iniziativa dell’onorevole, del tutto autonoma, è stato accompagnato dal sindaco di Patti Gianluca Bonsignore e dai responsabili della Forestale di Patti, della protezione civile regionale e dell’associazione di protezione civile “Misercordia” di Patti.

Partito dal sito dell’area industriale, il gruppo ha percorso in lungo ed in largo soprattutto le aree montane, dove sono evidenti i segni del fuoco; addirittura in certi posti si vede ancora il fumo.

Poi, dopo le ultime piogge dei giorni scorsi, il fango, senza più freni, è finito lungo le strade, mentre incombono le frane, laddove ormai monti e colline rocciose, con alberi e vegetazione bruciata, non hanno più modo di essere “ancorati” al terreno.

Il deputato, che, dopo Patti, ha raggiunto il comune di Oliveri – anche questo territorio devastato in ogni dove dai roghi – per incontrarsi con il sindaco Francesco Iarrera, anche in questo caso ha raccolto testimonianze e verificato lo status dei luoghi.

Oltre ad essere solidale, l’onorevole Soumahoro si è detto pronto a portare le istanze dei sindaci e delle istituzioni regionali in Parlamento, per far sentire le voci provenienti da territori devastati dai roghi, che fanno i conti anche con l’esiguità di mezzi e personale preposto ad intervenire in casi di incendio ed altre calamità naturali.