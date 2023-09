Capo d’Orlando – Il convegno scientifico “Vivere, non sopravvivere”, prospettive in oncologia – VIDEO

Venerdì 29 settembre 2023, presso il Cine Teatro “Rosso di San Secondo” a Capo d’Orlando, si è svolto il convegno scientifico “Vivere non Sopravvivere” sulle Prospettive in Oncologia, organizzato dall’Associazione Bucaneve ODV- Organizzazione di Volontariato di Capo d’Orlando.

Si è parlato di prevenzione e dei rischi legati a fattori genetici, ambientali e comportamentali, dei nuovi orientamenti nella diagnosi dei tumori e delle cure innovative.

Nella prima sessione del convegno, il Dott. Salvatore Calcaterra ha parlato del tumore polmonare, la Dott.ssa Rosalba Rossello del tumore della mammella e la Dott.ssa Maura Francese delle malattie cardiovascolari nelle donne affette da patologie oncologiche.

“Sono incessanti i progressi della ricerca medica per mettere a punto terapie sempre più efficaci per la cura del cancro, in particolare nell’ambito della cosiddetta ‘oncologia di precisione’ che prevede trattamenti personalizzati rispetto non solo alla tipologia di tumore ma anche alle condizioni e caratteristiche generali del paziente”, lo afferma Daniela Micale, presidente dell’Associazione Bucaneve ODV di Capo d’Orlando.

Nella seconda sessione del convegno, la Psicologa Simona Mazzeo ha trattato la gestione delle fragilità psicologiche del paziente e delle risorse relazionali nel percorso individuale e familiare. E’ necessario considerare tra le capacità tecniche indispensabili per svolgere le professioni sanitarie anche le competenze di tipo relazionale orientate alla conoscenza degli aspetti emotivi e psicologici del paziente, che si trova in una condizione di perdita dell’autonomia, di fragilità e di paura.