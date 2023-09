Sant’Agata Militello, auto esce di strada e impatta contro muretto della statua di Padre Pio

Rocambolesco incidente stradale in tarda serata in via Cosenz, poco prima della rotonda di Padre Pio.

Per cause in corso di accertamento sembra che una Fiat Punto guidata una giovane che viaggiava in direzione Palermo avrebbe perso il controllo, urtando prima un’altra vettura, ferma in sosta, spingendola in mezzo alla carreggiata e poi sarebbe finita sul marciapiede, impattando contro la base su cui è posizionata la statua di Padre Pio.

In quel momento fortunatamente non c’erano pedoni sul marciapiede, solo alcune persone sedute sul muretto che non sono rimaste coinvolte nell’incidente.

La giovane, è stata soccorsa dai sanitari del 118. Da quanto si apprende non avrebbe riportato gravi ferite, ma è stata comunque condotta in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto i poliziotti del commissariato santagatese per i rilievi.