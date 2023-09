Cavallo Sanfratellano, l’8 ottobre la 63ma edizione della storica mostra-mercato

Si rinnova domenica 8 ottobre il tradizionale appuntamento della mostra-mercato per gli allevatori della maestosa razza autoctona del sanfratellano, riconosciuta dal ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L’evento, giunto all’edizione numero 63 ed organizzato dal comune di San fratello, con il patrocinio degli assessorati regionali dell’agricoltura e dei beni culturali, dell’ANAREAI, l’Associazione Nazionale Allevatori delle razze equine e asinine, dell’UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco, la locale Pro Loco e del Parco dei Nebrodi, si aprirà in c/da Passo Dei Tre alle 9.00 del mattino. I visitatori, oltre ad ammirare gli splendidi esemplari del sanfratellano nel loro habitat naturale, potranno assistere alla premiazione del concorso interno alle 12.30, mentre dalle 13.30 al via la degustazione di prodotti tipici.

Quello che storicamente rappresenta il momento dell’incontro tra offerta e domanda e il mercato di riferimento per gli allevatori, e quindi un’occasione commerciale per il comparto, è ormai diventato a tutti gli effetti una manifestazione tradizionale, con tutti gli eventi collaterali per intrattenere e far conoscere al pubblico tutto ciò che offre il piccolo comune dei Nebrodi.