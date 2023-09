Naso: il liceo musicale e coreutico presso l’istituto “Francesco Portale” è una realtà

“A Naso, il liceo Musicale e Coreutico presso l’Istituto “Francesco Portale”, fortemente voluto dalla mia amministrazione, è finalmente una realtà”. Orgoglio e felicità nelle parole del primo cittadino Gaetano Nanì, nell’annunciare l’inizio dell’anno scolastico per un nuovo indirizzo di studi, unico del suo genere in tutto il territorio tirrenico-nebroideo.

“Teatro Vittorio Alfieri, Cine-auditorium, ben otto aule per la teoria nella sede di Piazza Roma: il liceo Musicale di Naso, sarà in grado di garantire agli alunni competenze e capacità adeguate, sia per il proseguimento degli studi, che per una facile collocazione nel mondo del lavoro. Grazie alla disponibilità del dirigente scolastico, professoressa Maria Ricciardello e dei suoi collaboratori – continua Nanì – siamo riusciti a predisporre nella nostra città, tutte le strutture per insegnamenti di esecuzione ed interpretazione, con laboratori musicali d’insieme, strumenti e tecnologie adeguate”.

I ragazzi della prima classe del liceo musicale e coreutico dell’istituto superiore “Merendino” di Capo d’Orlando, nei giorni scorsi, insieme ai professori ed alla collaboratrice ss, professoressa Mariangela Sapienza, hanno visitato le strutture che nelle prossime settimane li ospiteranno.

“Siamo ovviamente molto soddisfatti poiché, dopo questo primo importante passo, sarà possibile comunicare a programmare per il futuro. Con l’assessore alla pubblica istruzione Sara Rifici, stiamo studiando tutta una serie di iniziative che coinvolgeranno anche le diverse bande musicali ed i gruppi musicali dell’hinterland. L’interesse che si sta creando ci permetterà, già dal prossimo anno, di ospitare stabilmente a Naso tutte le classi del liceo”.