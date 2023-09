L'”Estate Tranquilla” dei Nas di Catania

L’hanno chiamata “Estate Tranquilla” l’operazione dei Nas di Catania, un collaudato piano di controllo sviluppato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute d’intesa con il Ministero della Salute sull’intero territorio nazionale, per tutelare la salute pubblica verificando il rispetto della qualità e della sicurezza dei servizi offerti durante il periodo vacanziero e turistico.

Dal mese di giugno alla prima decade di settembre sono state effettuate 95 ispezioni nei settori ritenuti maggiormente sensibili quali i posti di ristoro autostradali, le stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, gli stabilimenti balneari, i villaggi turistici e parchi acquatici, nonché i centri benessere e termali per concludere con i centri di ospitalità per anziani.

Sono state accertate irregolarità in 30 strutture, a seguito delle quali sono stati segnalati alle autorità giudiziaria e sanitaria 31 operatori di settore e contestate oltre 40 sanzioni per un valore complessivo di 21.000 euro. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 6.245 chilogrammi di alimenti non idonei al consumo, eseguendo provvedimenti di chiusura-sospensione per 3 imprese commerciali irregolari.

Per il comparto alimentare e turistico, buona parte delle verifiche ha interessato il settore della ristorazione: su 58 siti di somministrazione ispezionati, 21 hanno evidenziato importanti criticità. Tra le strutture ricettive sottoposte a provvedimenti dell’autorità a seguito dell’intervento dei Carabinieri del Nas di Catania, che ha competenza anche nelle provincie di Messina ed Enna, si annoverano i punti ristoro di un parco acquatico e di uno stabilimento balneare del catanese.

Numerose sono state anche le aziende agrituristiche sottoposte a controllo ed in una della fascia tirrenica messinese è stato operato il sequestro di decine di confezioni in sottovuoto di carni fresche macellate prive di indicazioni commerciali e di provenienza ignota.

Adesso il settore assistenziale e sociale. L’azione di controllo dei Carabinieri del NAS di Catania si è incentrata anche sul rispetto dei livelli di assistenza e di cura presso le strutture socio-assistenziali, dove puntualmente nel periodo estivo si registra un aumento della presenza di anziani, associato purtroppo ad una riduzione degli operatori in ragione della fruizione delle ferie. Sono stati eseguiti 29 controlli nello specifico settore, con 5 esiti non regolari e 2 strutture oggetto di proposta di chiusura o sospensione dell’attività.