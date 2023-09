Pallavolo A2: il pattese Alex Aiello in forza alla “Tinet Prata” di Pordenone

Il pattese Alex Aiello disputerà la prossima stagione con la “Tinet Prata” di Pordenone nell’A2 di pallavolo.

Un salto di qualità più che meritato per il ventunenne libero che ha convinto lo staff tecnico della squadra friulana ed è pronto ad affrontare la nuova, esaltante avventura.

“Prata – afferma Aiello – mi è parsa subito una società molto ben organizzata. Sono sicuro che con Dante Boninfante e Samuele Papi potrò migliorare le mie capacità di gioco. E’ ovvio, quindi, che sia felice di essere approdato a Pordenone”.

Alex ha iniziato giocare a pallavolo a Patti, vestendo poi la casacca del Barcellona in serie B prima di far parte del settore giovanile del Tonno Callipo Vibo Valentia. Nelle ultime due

stagione ha giocato in Serie A3 con l’Avimecc Modica.

“Per me – sottolinea Aiello – sarà una grande opportunità, per cui sarò sempre pronto a

dare il mio contributo in allenamento e, ovviamente, in campo”.