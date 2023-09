Sant’Agata Militello, assolti con formula piena dall’accusa di falsa testimonianza in un processo di lavoro

Sono stati assolti con formula piena dall’accusa di aver reso falsa testimonianza nell’ambito di un procedimento civile instaurato innanzi al giudice del lavoro di Patti e promosso da una ex dipendente di un noto bar del centro cittadino. Si tratta di un dipendete storico dell’impresa, oggi 71enne ed un avventore del locale di 51 anni, che furono chiamati a deporre nel 2016 nell’ambito della controversia, che fu poi risolta in via stragiudiziale.

Dopo un esposto, ai due fu contestata la veridicità delle dichiarazioni rese durante il processo: il primo aveva specificato quali mansioni ricopriva la donna, in quali giorni ed orari, mentre il secondo, aveva rilasciato dichiarazioni sulla continuità della presenza della donna al lavoro, poiché era un habitué del locale. Il PM aveva chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio nel 2018.

Questa mattina all’udienza dibattimentale, sia il 51enne, difeso dall’avvocato Rosario Di Blasi che il 71enne, assistito dagli avvocati Salvatore Mancuso e Giuseppe Mancuso si sono sottoposti all’esame in dibattimento. Al termine della lunga discussione, nella sua requisitoria il PM Lavinia Andriolo aveva chiesto la condanna per il dipendente 71enne ad 1 e 4 mesi di reclusione, mentre per il 51enne cliente dell’esercizio commerciale aveva chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il giudice del Tribunale di Patti, Giovanna Ceccon, all’esito dell’udienza, accogliendo le tesi difensive dei legali di parte, ha disposto, invece, l’assoluzione piena per entrambi gli imputati, perché il fatto non sussiste. La ex dipendente della ditta si era costituita parte civile con l’avvocato Salvatore Princiotta. Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra 90 giorni.