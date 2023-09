Messina – Concluso il progetto “la prevenzione non va in vacanza”, il 12 ottobre la Giornata Mondiale della Vista

Grandissimo successo ottenuto dal progetto “ la prevenzione non va in vacanza ”, organizzato da IAPB Italia Onlus (Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) sostenuto dall’UICI di Messina. Avviato il 10 luglio, ha trovato grande consenso e partecipazione da parte di tutti i cittadini che hanno condiviso l’idea orientata a prevenire anche piccole patologie visive, durante il periodo estivo che, notoriamente è dedicato al relax. Proprio durante l’estate bisogna proteggere gli occhi dagli effetti del vento, della sabbia, dell’acqua salata e dal sole. In questi mesi distribuiti un migliaio di opuscoli informativi, contenenti consigli utili per proteggere la vista. Ancora, la sezione dell’UICI di Messina ha sottoposto a screening gratuiti oculistici e ortottici, centinaia di cittadini che hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa. In considerazione del fatto chele prenotazioni hanno superato i posti disponibili nelle date programmate per le visite gratuite, la sezione ha deciso di prorogare gli screening, inserendo altre date in modo da soddisfare tutte le richieste.

Proprio perché la prevenzione non va in vacanza, IAPB Italia Onlus e l’UICI di Messina hanno già calendarizzato la celebrazione della Giornata Mondiale della Vista che si celebrerà giorno 12 ottobre.

Salvo Saccà