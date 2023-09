Capo d’Orlando – Incuria e degrado a Villa Bagnoli, “Cambiamo Capo” chiede interventi urgenti

Stato di precarietà in alcuni punti a Villa Bagnoli a Capo d’Orlando: il gruppo consiliare di minoranza “CambiAmo Capo” ha chiesto interventi immediati, con una nota inviata al responsabile Area Urbanistica ed Edilizia del comune orlandino.

Di seguito la nota integrale:

“Facendo seguito alle reiterate segnalazioni di cittadini e turisti, e preso atto delle richiamate criticità a seguito di sopralluogo, con la presente si rappresenta lo stato di sofferenza e precarietà in cui versano gli animali presenti all’interno di Villa Bagnoli, in quanto a seguito della pulizia degli alberelli, gli stessi non trovano più riparo dal caldo; si evidenzia, altresì, l’assenza di idonea copertura per ripararli dalla pioggia e dal freddo.

Inoltre, si chiede di sapere se le condizioni delle acque della vasca sono idonee per la salute dei pesci nonché rispettose delle più elementari norme igienico-sanitarie.

Tutto ciò premesso si chiede di porre in essere quanto necessario e indispensabile per la tutela della flora e della fauna di Villa Bagnoli.

Si ricorda inoltre che la tutela ed il benessere degli animali è tutelato dalla legge, art. 544 ter Codice Penale. Tanto per quanto di vostra competenza per le conseguenti e urgenti determinazioni.”

Firmato dai Consiglieri Giuseppe Truglio, Sandro Gazia, Teodolinda Liotta, Felice Scafidi e Renato Carlo Mangano.