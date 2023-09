Un vero e proprio successo il primo weekend di NebroDiGusto ad Alcara Li Fusi.

La manifestazione punta promuovere l’Agroalimentare siciliano e in particolare il territorio dei Nebrodi e si terrà anche nel prossimo weekend del 16 e 17 settembre. Tantissima gente si è recata ad Alcara Li Fusi nel fine settimana, per assaggiare le prelibatezze preparate con cura negli stand e passare qualche ora in compagnia.