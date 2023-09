Terme Vigliatore – Torna la XIII Infiorata Artistica di Umberto Cipriano in onore di Maria Santissima delle Grazie

Torna la XIIi infiorata Artistica di Umberto Cipriano in occasione della festa Patronale di Terme Vigliatore dedicata a Maria Santissima delle Grazie, allestita sulla scalinata del Incrocio fra via benedettina inferiore e via del mare.

L’opera è stata creata con i seguenti materiali, elencati: segatura colorata, sabbia, carta pesta, tessuti, reti da pesca, fiori, vegetali e materiali di ogni genere, appositamente colorati e incastonati, con un impianto elettrico che rende l’opera ancora più realistica, un vero e proprio spettacolo notturno oltre che diurno.

La Vergine Maria posta al centro dell’opera sulle noi del cielo, è contornata da Santi e Martiri in un trionfo di luce celestiale, Gesù seduto sulle ginocchia della Madre, non è sorretto dalle braccia materne; egli guardando l’umanità sembra invitare: “c’è LEI, rivolgetevi a LEI che tutto può”.

La madre accogliendolo le preghiere dei suoi Figli, fa piovere su di essi una pioggia abbondante di rose, simbolo delle grazie celesti. I figli posti alla sua destra e alla sua sinistra , sono raffigurati con delle torce in mano, la cui fiamma rappresenta la FEDE, donata e alimentata dallo Spirito Santo, sotto forma di una colomba bianca.

La passione di Umberto amante dell’arte e della pittura, è un dono che è nato sin dalla giovane età, 13 anni fa quando dentro di lui si è sentito di fare un omaggio a Maria che passava vicino la sua abitazione.

L’opera resterà esposta fino al 15 di Settembre.

Angela Serena Lo Conti