Pallacanestro: La Peppino Cocuzza 1947 e Basket Milazzo hanno scelto il nuovo coach

Coach Romeo ha condiviso la sua emozione riguardo a questo ritorno: “È un piacere immenso tornare a San Filippo del Mela. Quando il Presidente mi ha contattato quest’estate per propormi questo incarico, non potevo essere più felice. Non vedevo l’ora di fare ritorno in quel palazzetto storico che ha visto tante vittorie nel corso degli anni. Spero di poter ripagare la fiducia che tutti i dirigenti hanno riposto in me e nel mio staff, composto tra gli altri da Simone Albana, vice allenatore, e dal Prof. Massimo Sigillo, preparatore fisico, una vera risorsa per la squadra.”