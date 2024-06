Incendia la casa con dentro i propri familiari. Dramma a Vittoria: morta una donna

E’ di una donna morta e di tre persone gravemente ustionate, fra cui due bambini, il pesante bilancio di un incendio, divampato in un’abitazione nella notte scorsa a Vittoria nel Ragusano.

Secondo una primissima ricostruzione degli investigatori, ad appiccare il fuoco, intorno alle 2.30 di notte, sarebbe stato un uomo, di origini tunisine, con problemi psichici.

Il presunto autore del gesto, che era ospite a casa della propria madre, dopo una lite, avrebbe accatastato dei copertoni davanti alla casa e poi li avrebbe dati alle fiamme con uno straccio imbevuto di liquido infiammabile. Poi sarebbe fuggito, ma è stato fermato dalla polizia. La madre è morta in ospedale, per le gravi ustioni riportate. In gravi condizioni i due bambini, fratelli dell’uomo che avrebbe causato l’incendio. Anche il padre del tunisino ha riportato ustioni.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Da una prima ricognizione pare che l’immobile abbia subito gravi danni a causa dell’incendio.