La data dell’1 settembre per i cittadini di Naso è sacra perché ricorrere la festa del patrono San Cono; non è di fatto la festa di chiusura delle manifestazioni estive perché l’amministrazione di Gaetano Nanì punta alla destagionalizzazione e ha annunciato altre iniziative per mettere ancora il comune di Naso al centro di un progetto culturale. Per il resto a luglio e agosto tutto è andato molto bene.