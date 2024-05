San Salvatore di Fitalia – Famiglia ucraina si riunisce grazie al progetto Sai

La guerra ha diviso la famiglia, che adesso è riuscita a riunirsi nel centro nebroideo. La memoria familiare si costruisce giorno dopo giorno attraverso l’esperienza e i racconti. Questo è fondamentale per la crescita individuale, per l’impatto che la narrazione ha sulla rappresentazione di sé stessi.

È tutto in quell’abbraccio del sindaco Giuseppe Pizzolante, il senso di un Sai. Accogliere non è solo “dare” una casa, del cibo, dei servizi. Accogliere è un “progetto”: saper guardare una difficoltà e trasformarla in una possibilità.