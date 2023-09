Capo d’Orlando: l’associazione “CapoVerso” ha organizzato un mercatino scolastico anticrisi

L’associazione “CapoVerso” onlus promuove un mercatino di compravendita di

materiale scolastico usato, finalizzato alla promozione della cultura e alla

tutela del diritto allo studio. L’iniziativa si svolgerà a Capo d’Orlando da oggi al 7 settembre.

“L’associazione CapoVerso Onlus sin dalla sua nascita si è sempre posta tra i suoi obiettivi principali la realizzazione di attività per creare soluzioni ai problemi legati alla quotidianità della comunità orlandina e del territorio tutto, ha spiegato Riccardo Calanna, presidente dell’associazione; ad oggi, i dati sulla spesa media di una famiglia per il corredo scolastico di un figlio raggiungono cifre improponibili che non possono più essere tralasciate.”

Con l’avvicinarsi dell’inizio dell’anno scolastico, le famiglie annualmente si trovano costrette a dover spendere ingenti somme di denaro in materiale scolastico come libri, quaderni e zaini. Da qui l’associazione, fiduciosa nel fatto che tali costi possano essere abbattuti, si pone da intermediario attraverso un mercatino di compravendita di materiale scolastico usato, avente come scopo la promozione della cultura, la tutela del diritto allo studio, la politica del riutilizzo e la salvaguardia del pianeta in termini di risorse.

Di fatto l’iniziativa oltre a poter ammortizzate il costo legato ai nuclei familiari per l’acquisto del corredo scolastico ha la possibilità di influire positivamente sull’ambiente, visti i dati degli ultimi anni circa gli alberi che annualmente vengono abbattuti per la produzione di carta destinata alla rilegatura di libri e quaderni.

Il mercatino si svolgerà nei seguenti giorni e modalità:

Oggi e domani 5 settembre, presso il circolo Aurora di via Alessandro Volta a Capo d’Orlando ci sarà il punto di raccolta del materiale.

Mercoledì 6 e giovedì 7 settembre, presso la villa Europa di Capo d’Orlando – in uno spazio adiacente al municipio orlandino – è previsto il luogo di incontro per la compravendita del materiale raccolto.