Naso – Fiamme in contrada Malò, ore di angoscia. Probabile la mano dei piromani

Un inferno di fuoco e fiamme. A Naso, in contrada Malò, ieri sera ore di angoscia e paura a causa di un incendio scoppiato intorno alle 20.00. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma pare quasi certo che dietro le fiamme ci sia la mano dell’uomo. Il forte vento che soffiava dal primo pomeriggio ha poi fatto il resto. Attimi, minuti, ore di terrore: il fuoco si è alzato dal basso verso l’alto, arrivando a lambire alcune abitazioni vicine. Contrada Malò per oltre 3 ore è stata scenario di un film infernale.

Fortunatamente sul posto, dalle 21 circa, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello, supportati dal personale del Corpo Forestale della Regione e dai volontari della Protezione Civile. La situazione è rimasta comunque preoccupante fino alle 23: le fiamme alte impedivano di svolgere al meglio il proprio lavoro e il fumo rosso, che si stagliava in alto nel cielo scuro della notte, rendeva l’aria davvero irrespirabile.

La calma e la concentrazione degli uomini giunti in soccorso, alla fine ha avuto la meglio. Le fiamme sono state prima messe sotto controllo e poi definitivamente spente intorno all’1 di notte. Nessun ferito, mentre le abitazioni non sembrano avere riportato danni. Rimangono le ferite ambientali: ettari ed ettari di macchia mediterranea andati in fumo.

Ancora una volta la Sicilia brucia: dopo gli incendi che lo scorso luglio hanno colpito il palermitano e il messinese, con i comuni di Oliveri e Patti che hanno riportato gravi danni, negli ultimi due giorni oltre 100 incendi hanno colpito le 9 province dell’isola. Una terra maledetta, che continua a bruciare, probabilmente a causa di piromani senza nessun rispetto per l’ambiente, né amore per se stessi e il proprio paese.