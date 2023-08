San Marco d’Alunzio, IV appuntamento con “Notti al Castello”: stasera Fisarmoniche in concerto. Ospite d’eccezione Liana Maeran

Torna questa sera l’appuntamento con la stagione concertistica aluntina “Notti al Castello”, giunta ormai alla sua edizione numero tredici.

La manifestazione, direttamente collegata alla rassegna Borgo in Musica, è partita lo scorso 4 agosto con l’esibizione di David Childs e la Messina Brass Band; il 18 agosto è stato il turno dell’Etno Jazz Music Concert e il 20 agosto nella magica location di Piazza Castello si è svolto il concerto di Gala della San Marco Wind Band. L’orchestra diretta dal maestro Salvatore Crimaldi si è come sempre dimostrata all’altezza dell’evento dimostrando un grande professionalità e affiatamento che da sempre la contraddistingue, accompagnando tre solisti d’eccezione: il M^ Giuseppe Cacciola, percussionista della Scala di Milano, il M^ Giovanni Caruso docente del conservatorio Bellini di Catania e il M^ Enzo Giuffrida Clarinettista della polizia di Stato, che hanno anche tenuto masterclass e campus del cartellone di BiM.

Questa sera in scena, invece, il quarto dei sette eventi in cartellone. Grandi Atmosfere con le Fisarmoniche in concerto e le esibizioni se i Maestri Carmela Stefano e Ivano Battiston, con il Soprano Liana Maeran come gradita ospite d’eccezione.

Appuntamento all’Auditorium Santa Maria dei Poveri aloe ore 21.00.